شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تودّع خالد بن سلطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، ووُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الجبيل.

وأدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح أمس

صلاة الجنازة على المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وتقبل سموه التعازي من صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والوزراء والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وقدم الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته و أن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، برقيات تعزية ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبرقيات تعزية مماثلة من رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والنقابات المهنية والمنظمات الدولية.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عزاه خلاله بوفاة نجله.