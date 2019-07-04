شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: فخورون بمستوى كلياتنا العسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الدورة الثامنة والعشرين في كلية القيادة والأركان المشتركة، الذي جرى مساء أمس، في مقر الكلية بالعاصمة أبوظبي.

بدأ الاحتفال لدى وصول سموّه إلى مقر الكلية، مستعرضاً ثلة من حرس الشرف التي أدت التحية لسموّه، وصافح بعدها كبار الضباط بالقوات المسلحة، ثم عزف السلام الوطني. بعد ذلك أعقبته آيات من الذكر الحكيم.

وتوالت فقرات الحفل، حيث ألقى قائد الكلية اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي، كلمة رحب فيها بصاحب السموّ راعي الحفل، والحضور، معاهداً الله وقيادتنا الرشيدة، على أن تبقى قواتنا المسلحة بمعاهدها وكلياتها العسكرية مصدر فخر لشعب الإمارات، وحصناً منيعاً لحماية دولتنا الحضارية والإنسانية.

وقال «أغتنم هذه الفرصة، لأعبر لسموّكم عن صادق المشاعر والولاء والإخلاص لوطن العز والأمجاد.. وطن التقدم والازدهار، وطن الرقم واحد، وطن اللامستحيل دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف «من عام زايد الخير إلى عام التسامح، تترسخ قيم الخير والعطاء وتتوطد ثوابت الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز، ليظل وطناً آمناً مستقراً ماجداً شامخاً».

وحيا قائد الكلية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وكل الرجال المخلصين الذين أسهموا في بناء قواتنا المسلحة الباسلة على أسس وطنية راسخة وعلمية وعملية، حتى باتت الحصن المنيع والدرع الواقية لحماية الوطن والدفاع عن أرضه ومكتسباته.

ونوه بتاريخ كلية القيادة والأركان المشتركة التي أسست بمرسوم من رئيس الدولة عام 1992، كي تكون مؤسسة تعليمية عسكرية متميزة ومنهلاً لضباط قواتنا المسلحة والضباط من الدول الصديقة والشقيقة، بما تقدمه من علوم حديثة وتدريب عالٍ حتى أصبحت رائدة على المستويين التعبوي والعملياتي وسباقة في العلوم المشتركة الحديثة تضاهي أعرق الكليات والمعاهد العسكرية التعليمية إقليمياً وعالمياً.

وكرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وإلى جانبه قائد الكلية أوائل الدورة «السادسة والعشرين» من بين 157 ضابطاً تخرجوا في الدورة الثامنة والعشرين، من بينهم ضباط من دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة.

وهنأ سموّه المتفوقين، وبارك للخريجين جميعاً حصولهم على درجتي الماجستير والبكالوريوس اللتين تمنحهما الكلية لخريجيها، وتختصان بالعلوم والإدارة العسكرية والموارد البشرية وفي العلاقات الدولية.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عن اعتزازه بالمستوى العالمي المتقدم الذي باتت تتبوأه كلياتنا ومعاهدنا الأكاديمية والعسكرية، بفضل الخبرة والمعرفة التي اكتسبها ضباط قواتنا المسلحة الباسلة، والدورات العسكرية والتخصصية خاصة في العلوم العسكرية المتقدمة وبناء الشخصية العسكرية القيادية القادرة على التعامل الواعي مع كل الظروف والاحتمالات التي تواجهها القوات المسلحة في السلم والحرب.

ورحب سموّه بالإخوة العرب والأصدقاء الأجانب من منتسبي القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة الذين يأتون إلى دولتنا للدراسة في كلياتنا العسكرية، وتبادل الخبرة والمعرفة مع ضباط قواتنا المسلحة وتحقيق المصالح المشتركة.

حضر الاحتفال سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إلى جانب عدد من كبار القادة والضباط في القوات المسلحة، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، والملحقين العسكريين في سفارات هذه الدول وأولياء أمور وأقارب الخريجين.

وفي ختام الاحتفال، التقطت لصاحب السموّ نائب رئيس الدولة، الصور التذكارية مع الضباط الخريجين. (وام)