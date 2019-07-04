أنشطة وورش تثري مخيم الرسامين الصغار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن انطلاق «مخيم الرسامين الصغار الصيفي» بنادي دبي للسيدات الأحد المقبل، ويستمر حتى 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار جهوده الفنية التثقيفية للأطفال والشباب الموهوبين والمهتمين بمجال الفن بشكل عام بهدف توفير نشاط صيفي نوعي يجمع بين الأهداف التعليمية والتنموية وأهداف التسلية والترفيه.

يستهدف المُخيم الفئة العمرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عاماً، ويقام بالتعاون مع مركز سول آرت للفنون، بمشاركة وإشراف فنانة إماراتية، وتتضمن فعالياته باقة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية المبتكرة التي تشتمل على الرسم، التصميم ثلاثي الأبعاد، السرد القصصي، جلسات الابتكار، والأعمال اليدوية الفنية، إضافة إلى تنفيذ جدارية فنية من صنع الأطفال المشاركين بالمخيم في أجواء تم تصميمها بشكل مدروس يتناسب مع فئتهم العمرية. كما ينظم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للأطفال المشاركين بالمخيم زيارة إلى متحف الاتحاد لتعريفهم بالآباء المؤسسين وجهودهم في تأسيس الدولة ومسيرتها المباركة، مع تنظيم ورشة فنية للأطفال خلال هذه الزيارة. وقالت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن تنظيم مخيم الرسامين الصيفي يأتي في إطار حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على توفير برامج متنوعة تسهم في تثقيف الأطفال فنياً وتزودهم بالمهارات والتجارب الجديدة التي تضيف لمواهبهم الابتكارية وتفتح آفاقهم نحو أبواب فنية رحبة.

وأضافت البستكي أن إلحاق الأطفال بمخيمات صيفية ذات قيمة ومضمون نوعي يعد فرصة رائعة لتمضية أوقات مفيدة ومثمرة، وفي ذات الوقت لا تنقصها أجواء المرح والاستمتاع بموسم الإجازة الصيفية، مشيرةً إلى أن البرنامج تم تصميمه بحيث يسهم في تعريف الصغار بأساليب وأدوات وأشكال فنية جديدة بالنسبة لهم وينمي لديهم ملكة العمل الجماعي ويمكنهم من تطوير روح المسؤولية والحس الاجتماعي، مؤكدةً حرص المكتب الثقافي على الالتزام بمعايير فنية عالية تلائم الفئات العمرية المستهدفة وبإشراف مُتخصصات مؤهلات.

يأتي تنظيم المخيم في إطار جهود المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تطوير المواهب الفنية الواعدة من خلال الورش التفاعلية والبرامج والمبادرات الفنية والثقافية وتنمية مهاراتهم الابتكارية ليكونوا رافداً جديداً للحركة الثقافية والفنية المزدهرة في الدولة.