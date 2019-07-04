شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة أدوية من الإمارات لمستشفى ميداني بالضالع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زودت دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشفى الميداني في محافظة الضالع بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. فقد تم تزويد المستشفى بشحنة أدوية كان في استقبالها نبيل العفيف وكيل محافظة الضالع، الذي أشاد بالدعم المقدم من دولة الإمارات؛ عبر ذراعها للأعمال الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، معتبراً أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ستساهم في تحسين الخدمات الصحية والطبية للمستفيدين في محافظة الضالع.

(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شحنة أدوية من الإمارات لمستشفى ميداني بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.