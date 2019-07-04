شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تنشئ محمية لطائر الوروار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط مقاطعة هاينان، جنوبي الصين، لإقامة محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل. وتم اكتشاف أكثر من 20 طائر وروار آكل النحل ذي الذيل الأزرق وذي الحلق الأزرق لأول مرة بهايكو في مايو/‏‏أيار 2018، وهي أنواع ذات قيمة بحثية إيكولوجية وعلمية واجتماعية مهمة في الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جزيرة تنشئ محمية لطائر الوروار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.