اليهود الإثيوبيون يواصلون الاحتجاج ضد عنصرية «إسرائيل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أمس، ثالث يوم من الاحتجاجات إثر مقتل شاب من أصل إثيوبي على يد شرطي «إسرائيلي» خارج أوقات عمله، فيما دعا القادة «الإسرائيليون» إلى التهدئة وسط اتهامات بالعنصرية. ومنذ الاثنين الماضي، أغلق متظاهرون يهود«الفلاشا» من أصول إثيوبية طرقات رئيسية في كافة المدن وأشعلوا إطارات السيارات ونددوا بما يرونه تمييزاً ضد «الإسرائيليين» من أصول إثيوبية. ومن ناحيتها، تقول الشرطة «الإسرائيلية» إنها اعتقلت 136 شخصاً، وأن 111 ضابطاً أصيبوا بجروح، وألقيت عليهم الحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة. وقتل سلمون تيكا (الذي يرجّح أنه يبلغ من العمر 18 أو 19 عاماً)، مساء الأحد، في بلدة كريات حاييم بشمال مدينة حيفا الساحلية.(وكالات)