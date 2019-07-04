المجلس التنفيذي يحدد شركات «أبوظبي التنموية القابضة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتحديد شركات وجهات تنموية تابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة (شركة مساهمة عامة).

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، نقل المجلس التنفيذي ملكية حصص الحكومة في كل من شركة أبوظبي للموانئ وأبوظبي للإعلام وأبوظبي للمطارات ومدن العقارية و«صحة» و«ضمان» و«أبوظبي للمعارض» (أدنيك) وأبوظبي لخدمات الصرف الصحي و«مساندة» وشركة «twofour54»، والشركات التابعة لها.

وحول المجلس التنفيذي «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» بإمارة أبوظبي إلى شركة مملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وستتابع «التنموية القابضة» الشركات التابعة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء والتميز في مستوى الأداء والانتاجية والجودة في الخدمات المقدمة.

وأصدر مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة قراراً بتعيين فلاح محمد الأحبابي رئيساً لمجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي. كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل مجلس إدارة «twofour54» برئاسة محمد خليفة المبارك ومريم عيد المهيري نائبا للرئيس.

وتمتد فترة مجلس إدارة شركة «twofour54» الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار.

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