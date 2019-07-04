إيران تتجاهل الدعوات الدولية وتعزز تخصيب اليورانيوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاهلت إيران الدعوات الدولية المتتالية للالتزام بالاتفاق النووي، وأعلنت أمس أنها مستمرة في رفع نسبة اليورانيوم المخصب، فيما قال البيت الأبيض الأمريكي إن طهران كانت تخصب اليوارنيوم منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وحذّرت فرنسا طهران من أنها «لن تربح شيئاً بخروجها من اتفاق فيينا»، معتبرةً أن «تراجعها عنه ليس من شأنه سوى زيادة التوترات الشديدة أصلاً في المنطقة»

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستقوم اعتباراً من السابع من الشهر الجاري بتخصيب اليورانيوم بمستوى أكثر من 3.67% وبالكمية التي تحتاجها، محملاً من جديد الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل إليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن روحاني قوله لدى اجتماع مجلس الوزراء إن «تخصيب اليورانيوم لن يبقى عند مستوى 3.67% ونحن سنتخلى عن هذا الالتزام، وسنخصب اليورانيوم بالكمية التي نرغب بها ونحتاج إليها». وأكد روحاني أنه في حال لم تنفذ الدول الأوروبية جميع التزاماتها وفقاً للجدول الزمني، فإن بلاده ستعيد مفاعل (أراك) للماء الثقيل إلى وضعه السابق الذي كانوا يصفونه «بالخطير».

وقال روحاني «سنبدأ من التاريخ المذكور إجراءاتنا وإن أردتم أن تعبروا عن أسفكم وتصدروا البيانات فمن الآن قوموا بذلك»، مضيفاً أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بشكل كامل متى التزم الطرف الآخر به تماماً. ودعا الرئيس الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا «للعودة إلى طاولة المفاوضات والتفاهم واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وفي تلك الظروف يجب على الجميع العمل بالاتفاق النووي».

بالمقابل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب. وغرد ترامب، على «تويتر» صباح أمس «إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغة قيمته 150 مليار دولار بجانب 1.8 مليار دولار نقداً، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئاً، وذلك قبل أن أصبح رئيساً بمدة طويلة». وأضاف: «وهم الآن يتخطون الحد المسموح به للمخزون.. أمر غير جيد».

وأصدر البيت الأبيض، بياناً أكد فيه أن إيران كانت تخصّب اليورانيوم تحت أعين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال البيت الأبيض، في البيان، «اتخذ النظام الإيراني إجراء (أمس) بزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ، بموجب الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى. هناك شك قليل في أنه حتى قبل وجود الاتفاق، كانت إيران تنتهك شروطه».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن إيران لن تكسب شيئاً بمخالفة بنود الاتفاق النووي محذرة من عواقب تصاعد حدة التوتر في المنطقة من جراء ذلك. وطالبت الخارجية في بيان إيران بالعودة دون تأخير عن هذا التجاوز والامتناع عن أي تدابير إضافية قد تشكك في التزاماتها النووية. (وكالات)