شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يتقبل التعازي من النعيمي وسعود بن صقر والشيوخ في وفاة خالد بن سلطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عصر أمس، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وذلك في قصر البديع، وأعرب سموه عـــن خالـــص التعازي والمـــواســـاة إلى صاحــب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمـــد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموّهم، سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

كما تقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة التعازي من صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد، وذلك في قصر البديع، وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموّهم سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وأعرب سموه، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التعازي من سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وأعرب سموّه عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وأعرب سموّه عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموّهم، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعرب سموّه عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة التعازي، من سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأعرب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تقبل التعازي إلى جانب صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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