نقل 261 مدعواً لعيد ميلاد إيميلدا ماركوس إلى المستشفى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّت حالة من الهرج والمرج، حفل عيد ميلاد سيدة الفلبين الأولى سابقاً، إيميلدا ماركوس، التسعينية، حين نُقل 261 من أصدقائها ومحبيها إلى مستشفيات في مانيلا، أمس، للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي. وقال عاملون في غرف الطوارئ في منطقة باسيج بالعاصمة الفلبينية، في تصريحات لرويترز، إن غرف الطوارئ امتلأت بمرضى يعانون القيء والإسهال والدوار.

وذكرت وزارة الصحة أن 261 مدعواً نقلوا إلى تسعة مستشفيات، عصر أمس، بعد تناولهم من الطعام المعد لحوالي 2500 شخص.

ونقلت إذاعة (دي.دبليو.آي.زد) عن مدير أعمال إيميلدا، أرملة رئيس الفلبين الراحل فرديناند ماركوس، قوله، إنها لم تصب بأي متاعب. وأظهرت لقطات مصورة على فيسبوك أناساً مصطفين عند طاولتها لتحيتها.

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اشتهرت إيميلدا بولعها الشديد باقتناء الأحذية والحلي والأعمال الفنية. ولا تزال عائلتها تتمتع بنفوذ، بل وبقوة مؤثرة في السياسة، ولها علاقات طيبة مع الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.

وكان الطعام المقدم للمدعوين عبارة عن أرز وبيض مسلوق ووجبة أدوبو، وهي طبق تقليدي من لحم الدجاج المطهو بالخل وصلصة الصويا.

وقالت إيمي ماركوس ابنة إيميلدا والعضو القادم في مجلس الشيوخ «ربما فسد الطعام، لكننا ما زلنا متماسكين». وأضافت لبقية الحضور في الحفل في تعليقات حية على فيسبوك «دعونا نركز اهتمامنا على من هم في المستشفيات وأعتقد أننا سنزور كل واحد منهم».