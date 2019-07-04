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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت أمانة جدة فى المملكة العربية السعودية، حقيقة ما تم انتشاره حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى المدينة الساحلية غرب المملكة.
تمثال الحرية فى جدة
ووفقا لصحيفة عاجل السعودية، كشف محمد البقمى، المتحدث الرسمى لأمانة جدة، عن حقيقة ما نشر حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء بجدة، قائلا: إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة وهى فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.
تمثال الحرية
ويأتى هذا بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، بين رواد منصات التواصل الاجتماعى، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.
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