ليبيا.. عودة الملاحة بمطار معيتيقة بعد توقف إثر قصف جوي

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، مساء الأربعاء، عودة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات جراء قصف جوي استهدف المطار.

وأضافت إدارة المطار، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن شركات الطيران ستستأنف رحلاتها المجدولة الأربعاء، من دون تفاصيل حول الخسائر التي تعرض لها المطار جراء القصف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إدارة مطار معيتيقة توقف الملاحة الجوية بالمطار (مؤقتا) بعد تعرضه لقصف من قبل طيران حربي تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن قصف مطار معيتيقة استهدف غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة، التي تستخدمها حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليًا.

Advertisements

ولم تعلق حكومة الوفاق الوطني بشكل فوري على تصريحات المسماري.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة لقوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة.

ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.