شكرا لقرائتكم بوتين يصادق على تجميد مشاركة روسيا في معاهدة صاروخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 52 دقيقة في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 19:16

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على مرسوم تجميد بلاده مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي أبرمتها موسكو وواشنطن عام 1987.



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وينصّ المرسوم الذي يُطبّق فور المصادقة عليه، على تجميد روسيا التزامها المعاهدة التي تحظِر الصواريخ التي تُطلق من البرّ ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 1 شباط (فبراير) الماضي، انسحاب بلاده من المعاهدة. وتلته موسكو التي جمّدت مشاركتها فيها في اليوم التالي، علماً ان الجانبين يتبادلان اتهامات بانتهاكها.

وكان إبرام المعاهدة أنهى أزمة صواريخ اندلعت في أوروبا، بعدما نشر الاتحاد السوفياتي في القارة صواريخ "أس أس 20" التي تحمل رؤوساً نووية. ويُخشى أن يؤدي تجميدها إلى انطلاق سباق جديد للتسلّح بين موسكو وواشنطن.

كما أن مستقبل معاهدة "ستارت" للحدّ من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وينتهي العمل بها عام 2021، ما زال مبهماً.