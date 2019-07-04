شكرا لقرائتكم قادة الاحتجاجات في السودان يوافقون على مفاوضات مباشرة مع "العسكري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم، القاهرة - أ ف ب | منذ ساعة في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 18:33

أكد قادة الاحتجاج في السودان اليوم (الاربعاء) "الاستجابة لدعوة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي"، غداة دعوة الوسطاء لمناقشة تشكيل هيئة انتقالية.



وقال مدني عباس مدني، أحد قادة "قوى الحرية والتغيير" بعد اجتماع قادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحافي: "من الشروط التي وضعناها، ان يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض، ونحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي".

وتسلمت الوساطة الإفريقية الإثيوبية ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.

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وكانت الوساطة تقدمت باقتراح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضواً، سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الـ15 ليكون رئيساً للمجلس، فيما أرجأ الاقتراح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.

إلى ذلك، أعلنت الجامعة العربية أن وفداً منها وصل الخرطوم لدعم "استئناف الحوار" بين المجلس العسكري والمحتجين. وذكرت الجامعة في بيان أنّ وفد الجامعة وصل الخرطوم "لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف الى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

وأكدت الجامعة أنها تسعى "للعمل على بناء الثقة من أجل تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية".