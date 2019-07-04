استكمال تعيينات الاتحاد الأوروبي بعد تجاوز خلافات

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محمد عثمان - الرياض - ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب | منذ ساعة في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 18:32

انتخب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء الإيطالي الاشتراكي الديموقراطي ديفيد ساسولي رئيساً، في آخر منصب بارز شاغر في الاتحاد الأوروبي، بعد يوم على تعيين امرأتين في منصبين أساسيين.



ونال ساسولي (63 سنة)، وهو صحافي سابق، الغالبية المطلقة من الأصوات التي احتاج إليها في الجولة الثانية من التصويت، متفوقاً على منافسته الألمانية من حزب الخضر سكا كيلير والإسباني سيرا ريغو (يسار متطرف) والتشيخي المحافظ جان زاهرايدل.

وتولى النواب الجدد الذين انتُخبوا في أيار (مايو) الماضي، مهماتهم الثلثاء بعد جلسة افتتاح وجيزة في ستراسبورغ، قبل أن يشاركوا في تصويت سري لاختيار ساسولي خلفاً لمواطنه اليميني أنطونيو تاجاني.

وبات البرلمان الذي يضم 751 مقعداً أكثر انقساماً من أي وقت، بعد الانتخابات التي حقق فيها الليبراليون والخضر مكاسب كبرى، إضافة إلى اليمين المتشدد والمشككين بالاتحاد الأوروبي.

ويكمل انتخاب الرئيس لائحة شخصيات تتولّى المناصب الخمسة الأكثر أهمية في الاتحاد، بعد الاتفاق على باقي الأسماء الثلثاء في ختام مفاوضات دامت 72 ساعة أجراها قادة التكتل في بروكسيل.

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وتُعدّ رئاسة البرلمان التي حُددت ولايتها بسنتين ونصف سنة، من المناصب التي تسعى الكتل السياسية الأوروبية الكبرى إلى تقاسمها، وإن كانت أقلّ أهمية من منصب رئيس المفوضية الأوروبية أو المصرف المركزي الأوروبي.

واختار القادة الأوروبيون الثلثاء وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين لرئاسة المفوضية، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد رئيسة للمصرف المركزي الأوروبي، علماً أن تثبيت تعيينهما يحتاج مصادقة البرلمان. كذلك سيخلف وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل نظيرتها الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وأشار القادة إلى ضرورة تناوب الاشتراكيين و"حزب الشعب الأوروبي" على رئاسة البرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتخلّى رئيس كتلة الحزب الألماني مانفريد فيبر عن الترشّح لرئاسة البرلمان بعد قمة بروكسيل، بعدما كان ترشّح لرئاسة المفوضية. وقال: "الأمر طبيعي. بعد سنتين ونصف سنة رئيساً لحزب الشعب الأوروبي، بات الآن على الاشتراكيين تقديم مرشحهم". وأكد "استعداده لدعم" مرشح الاشتراكيين.

لكن الكتلة الاشتراكية الديموقراطية في البرلمان الأوروبي، الثانية بعد "حزب الشعب الأوروبي" لجهة عدد المقاعد التي تشغلها، طرحت اسم ساسولي بعدما انتقدت اتفاقات "مخيّبة في شكل كبير" توصّل إليها قادة التكتل. وكان هؤلاء يريدون أن يشغل أحد قادتهم، هو الهولندي فرانز تيمرمانس، رئاسة المفوضية.

وشهدت جلسة افتتاح أعمال البرلمان الأوروبي الجديد الثلثاء عودة نايجل فاراج، الذي يشغل مقعداً في المجلس منذ العام 1999، إذ أدار النواب من "حزب بريكزيت" التي يتزعمه ظهورهم عندما طُلب منهم الوقوف خلال عزف النشيد الأوروبي في بداية الجلسة.