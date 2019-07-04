شكرا لقرائتكم الصين تنفذ تدريبات عسكرية في هونغ كونغ وتسخر من "مجد بائد للاستعمار البريطاني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين، لندن - أ ف ب | منذ ساعتين في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 18:00

نشرت صحف مرتبطة بالجيش الصيني صوراً لتدريبات عسكرية نُفذت قبل أسبوع في هونغ كونغ، في خطوة اعتبرها محلّلون تحذيراً لمعارضي بكين الذين ينظمون تظاهرات معارضة لحكومة المدينة.



ويحتفظ الجيش الصيني بحامية عسكرية في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين عام 1997، لكن قواتها تبقى بعيدة من الأنظار ونادراً ما يظهر عناصرها في لباسهم العسكري.

ولم تجتذب التمرينات الروتينية للحامية أي اهتمام في السابق. لكنّ صحفاً نشرت صوراً للتمرينات العسكرية التي نُفذت قبل أسبوع، بعد اقتحام متظاهرين مؤيّدين للديموقراطية برلمان هونغ كونغ تاركين، رسائل مناهضة لبكين على جدرانه، احتجاجاً على مشروع قانون يتيح تسليم الصين مطلوبين.

وأعلن الجيش الصيني أن التمرينات التي نُفذت الاربعاء الماضي وتضمّنت مشاركة قواته البرية والبحرية والجوية، استهدفت "مراجعة القدرات القتالية للوحدة في الظروف الطارئة ورفعها". وأظهرت صور جنوداً صينيين يوجّهون بنادق رشاشة من على مركب، وانطلاقاً من مروحية تابعة للجيش.

وقال قائد في القوات البحرية، شارك في التمرين، إن التدريبات ستساهم في تطوير قدرة الجيش الصيني لـ "مساعدة حكومة هونغ كونغ في حماية أرواح مواطنيها وممتلكاتهم" في المدينة.

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واعتبر ني ليكسيونغ من "المعهد الوطني لاستراتيجية الدفاع" في شنغهاي أن "نيات هذا التمرين واضحة: تحذير المطالبين بالاستقلال في هونغ كونغ وردع التدخل الخارجي في شؤونها". وأضاف: "إذا تطوّرت الأمور أكثر، وإذا لم يكن في وسع حكومة هونغ كونغ التعامل مع الوضع، قد تستخدم الحكومة المركزية قواتها".

أما آدم ني، وهو باحث في السياسة الخارجية والأمنية الصينية في جامعة ماكواري في أستراليا، فرأى أن "إعلان الإعلام الرسمي الصيني تمرينات الجيش (هو) رسالة واضحة إلى هونغ كونغ والعالم (مفادها) أن الصين قد تلجأ الى القوة في النهاية، لتأمين مصالحها في هونغ كونغ".

وطالبت الحكومة الصينية الثلثاء السلطات في هونغ كونغ بفتح تحقيق جنائي في حق المتظاهرين، منددة بـ "تدخل أجنبي" في شؤون المدينة.

وأعلنت بكين اليوم الاربعاء أنها قدّمت احتجاجاً رسمياً للندن، بعدما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الصين من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى سيادتها. وذكّر هانت بأن "حريات هونغ كونغ منصوص عليها في إعلان مشترك" أبرمته لندن وبكين عام 1984، يمنح المدينة شبه استقلال وحريات حتى العام 2047.

وقال ناطق باسم الخارجية الصينية، في إشارة الى هانت: "يبدو أنه يعيش في خيال في شأن المجد البائد للاستعمار البريطاني ويلجأ إلى العادة السيئة في التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى".

وبعد ساعات على تصريحات هانت، قالت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي إنها "ناقشت مع القادة الصينيين مخاوف" في شأن هونغ كونغ. وأضافت أمام مجلس العموم (البرلمان): "مهم جداً احترام الحكم الذاتي العالي المستوى في هونغ كونغ والحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الصيني - البريطاني المشترك". وأعربت عن "صدمتها" للاحتجاجات العنيفة في برلمان هونغ كونغ، لافتة الى أن مئات الآلاف احتجوا "في شكل سلمي وقانوني".