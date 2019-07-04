شكرا لقرائتكم نائب أردني يدعو الى "تفجير" خط ينقل الغاز إلاسرائيلي الى بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ ساعتين في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 18:00

طالب نائب أردني اليوم الأربعاء بـ "تفجير" الخط الذي ينقل الغاز الأسرائيلي الى الاردن، داعيا الأردنيين الى توقيع "ميثاق شرف" بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الاراضي الأردنية.



واقترح النائب عن المقعد المسيحي طارق خوري في مداخلة لدى حضوره جانبا من مؤتمر نظمته كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية حول اتفاق الغاز مع اسرائيل "توقيع ميثاق شرف (يقضي بان ) كل واحد حر في الاردن أن يضحي بروحه وبأولاده لاجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الاراضي الاردنية ونكون كلنا مشروع شهداء ونوقع ميثاق شرف ان خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور باي (سنتيمتر) من الاراضي الاردنية".

وفي ايلول (سبتمبر) عام 2016 وقعت اسرائيل مع الاردن اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري اعتبارا من عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار (مارس) عام 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

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وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني (يناير) عام 2017، وفق ما صرحت شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

وقال النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح النيابية التي تضم 14 نائبا إن "هذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا".

واضاف: "إذا لم تسقط الحكومة هذه الاتفاقية فنحن سنحجب الثقة عنها، وهناك توجه عام لدى مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ومحاكمة الوزراء (المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاق) وهذا حق مشروع"، مشيرا الى ان "مجلس النواب يرفض بالاجماع هذه الاتفاقية".

وكان مجلس النواب الأردني طالب الحكومة في 26 آذار (مارس) الماضي بإلغاء الاتفاقية المثيرة للجدل.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (اسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا"، مؤكدا أن "على الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".