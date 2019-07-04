شكرا لقرائتكم اليابان قد تحاكم اثنين من مواطنيها حاولا الانضمام لـ "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 17:39

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الاربعاء أن يابانيين قد يحاكمان بسبب الاشتباه بمحاولة انضمامهما لتنظيم "داعش" في أول قضية من نوعها في البلاد.



وأفاد ناطق باسم الشرطة بأنّ "شرطة طوكيو أحالت شخصين على النيابة لتخطيطهما للسفر إلى سورية (بتهم) القتال في مجموعة مناهضة للحكومة".

وأوضح أن ثلاثة أشخاص آخرين أحيلوا على النيابة من دون ان يكشف مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن احد المتهمين الخمسة طالب سابق يبلغ 21 عاما خطط للسفر إلى سورية عام 2014.

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وأبلغ الطالب السابق الشرطة أنّه أراد الالتحاق والقتال في صفوف تنظيم "داعش".

وتتضمن قائمة المتهمين الصحافي المتمرس المستقل كوسوكي تسونيوكا، والباحث في الشريعة الإسلامية كو ناكاتا، الذي استشاره الطالب السابق على الأرجح بخصوص السفر إلى سورية.

وكانت الحكومة اليابانية طالبت تسونيوكا في وقت سابق من هذا العام، بتسليم جواز سفره، بسبب اعتزامه السفر إلى اليمن.

ويأتي الإجراء الجديد وسط جدل في اليابان حول إذا كان من الواجب منع الصحافيين من السفر لمناطق النزاع بعد اختطاف صحافي ياباني في سورية قبل الإفراج عنه العام الماضي.