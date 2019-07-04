شكرا لقرائتكم هجوم مسلح على منزل مسؤول عراقي يودي بحياة نجله‎ وابن شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 17:14

قُتل نجل مدير الدفاع المدني العراقي كاظم بوهان، وابن شقيقه، اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة العراقية بغداد.



ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادر محلية قولها أن "منزل بوهان تعرض لهجوم مسلح صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل نجله وإصابة ابن شقيقه إصابة أدت إلى موته سريريا، حيث نقل إلى أحد مستشفيات بغداد".

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة عبارة عن "خلاف عشائري قديم تطور من جديد صباح اليوم"، مبينة أن "حرائق اندلعت بعد الهجوم بالمنطقة، فيما منعت العشيرة المهاجمة فرق الدفاع المدني من الوصول لإخمادها".

وكان القضاء العراقي صنف الـ "دكة العشائرية" ضمن قضايا الإرهاب، إلا أن معارك عشائرية لا زالت تندلع بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من البلاد.