شكرا لقرائتكم أردوغان لشي جينبينغ: الأقليات العرقية سعيدة في شينغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 17:10

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الصيني شي جينبينغ أن الأقليات العرقية تعيش بسعادة في إقليم شينغيانغ، عكس انتقادات وجّهتها أنقرة لبكين سابقاً حول قمع تمارسه في المنطقة.



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والتقى أردوغان شي جينبينغ في قصر الشعب في بكين الثلثاء، بعد 4 أشهر على وصف وزارة الخارجية التركية معاملة مسلمي أقلية الأويغور الناطقين بالتركية بأنها "عار كبير على الإنسانية".

ونقلت "شينخوا" عن أردوغان قوله إن "تركيا ما زالت ملتزمة سياسة صين واحدة". وأضافت أنه "شدد على واقع أن المقيمين من مختلف الإتنيات يعيشون بسعادة في منطقة شينغيانغ للأويغور التي تتمتع بحكم ذاتي، نتيجة ازدهار الصين، وتركيا لن تسمح لأحد بدقّ إسفين في علاقاتها مع الصين". وتابعت أنه "عبّر عن استعداده لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الأمني مع الصين للتصدي للتطرّف".

وتفرض بكين إجراءات أمنية مشددة في إقليم شينغيانغ المحاذي لآسيا الوسطى وباكستان، منذ شهد هجمات نُسبت إلى انفصاليين ومتشددين من الأويغور.

والصين مُتهمة باحتجاز حوالى مليون شخص في شينغيانغ، في معسكرات إعادة تأهيل. لكنها تنفي هذا الرقم، وتعتبر هذه المعسكرات "مراكز تأهيل مهني" لمكافحة التطرف.