شكرا لقرائتكم إيران تهدّد بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب، أ ف ب | منذ 5 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 20:13

صعّدت إيران مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدّها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأميركية، معتبرة أنها "فارغة".



جاء ذلك بعدما أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن "قلق شديد" وطالبوا إيران بـ "مراجعة قرارها" تجاوز سقف حدّده الاتفاق النووي بـ 300 كيلوغرام لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة. ونبّهوا الى أن تلك الخطوة "تضعف" الاتفاق.

وكانت طهران أعلنت في 8 أيار (مايو) الماضي تجميد التزامها هذا السقف، إضافة الى ملف الماء الثقيل، وأمهلت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) 60 يوماً لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أن بلاده ستبدأ بدءاً من الأحد تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها في "الحدّ" من التزاماتها. وأضاف خلال جلسة للحكومة: "في 7 تموز (يوليو)، درجة التخصيب لن تبقى 3.67 في المئة. سنضع هذا الالتزام جانباً، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3.67 في المئة بأي نسبة نشاء، وبمقدار ما يلزم ووفق ما تتطلّب احتياجاتنا".

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ويمكن إيران التخصيب بنسبة 20 في المئة التي تقرّبها من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

وتابع روحاني أن طهران قد تستأنف الأحد نشاطها في مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل، والذي أوقف بموجب الاتفاق. وزاد: "سنبقى ملتزمين (الاتفاق) طالما أن الأطراف الآخرين ملتزمون به. سنطبّق الاتفاق بنسبة مئة في المئة، حين يتصرّف الأطراف الآخرون بنسبة مئة في المئة بموجب بنوده". وهزئ بالآلية المالية الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأميركية، معتبراً أنها "فارغة ولا تنفع بشيء".

وأضاف: "نصيحتنا لأوروبا والولايات المتحدة هي العودة إلى المنطق وطاولة المفاوضات، إلى التفاهم واحترام القانون وقرارات مجلس الأمن. وفي هذه الظروف، يمكننا جميعاً التزام الاتفاق النووي".

لكن ناطقة باسم الخارجية الفرنسية حذرت إيران من أنها "لن تربح شيئاً بخروجها من اتفاق فيينا"، وزادت: "تراجعها عنه ليس من شأنه سوى زيادة التوترات الشديدة أصلاً في المنطقة".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فاعتبر أن "النظام (الإيراني) يأمل عبر انتهاك الاتفاق، بأن يتمكّن من ابتزاز العالم لتقديم تنازلات وتخفيف الضغط الاقتصادي عليه". وأضاف: "يجب أن نفعل العكس. الآن هو الوقت لزيادة الضغوط".