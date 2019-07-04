شكرا لقرائتكم "المطارنة الموارنة": لإبعاد الخطاب السياسي عن التحدي وتطبيق القانون منعا للفلتان الأمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 19:54

شارك رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، والنائب فريد هيكل الخازن في جانب من اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الذي رأسه البطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي اليوم (الأربعاء).



وصرّح فرنجية بعد اللقاء: "لا بد في هذه الظروف التي يمر بها البلد من الرجوع الى الصرح البطريركي. التقينا مع البطريرك بوجود المطارنة وناقشنا المرحلة التي يعيشها لبنان من النواحي الاقتصادية والسياسية والامنية والظروف المحيطة بالمنطقة ككل، وعرضنا وجهة نظرنا في الموضوع".

ووصف فرنجية الاجتماع بالايجابي، مشيراً الى أن "المرحلة المقبلة تدفعنا الى تحمل المسؤولية الوطنية، وننظر الى المستقبل بوعي لأن من الممكن ان تتفلت الأمور من يد الجميع، ونراهن على وعي المسؤولين في الدولة وخصوصا الرئيس ميشال عون الذي نتكل على حكمته لانه يستطيع استيعاب الجميع، والدولة القوية والجمهورية القوية هي التي تستوعب الكل، ونحن نرى ان الامن السياسي أهم من الامن المباشر، وعلى الدولة القيام بواجباتها، ومن الضروري متابعة هذا الموضوع وإزالة الحقد من النفوس، ونحن وراء بكركي في هذا الأمر، وهي المرجعية الصالحة لطمأنة النفوس وخصوصا في ظل الاحداث التي نشهدها".

"للتحلي بالمسؤولية والتحاور"

وأضاف: "زيارتنا لبكركي كانت محددة قبل الاحداث التي جرت في الجبل، ولكن للاسف طرأت هذه الاحداث، والمهم اليوم التحلي بالمسؤولية الوطنية والتفاهم مع بعضنا والتحاور، وليست صدفة اننا في حكومة وفاق وطني، خصوصا بعد انتخاب الرئيس عون، والنفوس كلها هدأت ولو كان هناك خلاف سياسي، ولكن تكلم الجميع مع بعضهم وجلسوا مع بعضهم، علينا ان ننظر الى فترة الـ 2005 - 2016 يوم كان هناك قطيعة تامة بين السياسيين اللبنانيين وحقد. لن نعود الى هذا الحقد، لذلك على الدولة تحمل مسؤولياتها وعلى الجميع احترام القانون والدولة في ظل وضع إيجابي".

وعن الهواجس التي طرحها امام البطريرك والمطارنة، أجاب فرنجية: "هواجس التوطين، الوجود السوري، التهميش، هواجس منها صحيحة ومنها غير صحيحة ومنها يعالج ومنها ما لا يعالج، وقضية الارض والتملك، وكان هناك توافق تام على أن الامور يجب ان تعالج بالتفاهم والحوار والمنطق وليس بالاستفزاز والتحدي، لأن المرحلة المقبلة مرحلة تفاهمات في لبنان والمنطقة، لذلك يجب ان نكون جاهزين للتفاهمات التي ستحصل في المنطقة ككل كمسيحيين".

"المطارنة" : لتطبيق القانون في حق المسؤولين عن أحداث عاليه

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الى ذلك أكد المطارنة الموارنة بعد الاجتماع "على وجوب التزام الأطراف السياسيين خطاباً بعيداً من التحديات في علاقاتهم ببعضهم بعضا، فالعنف لا يولّد إلا العنف والخراب للبنان الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. وحري بكل المسؤولين فيه توفير أقصى درجات الهدوء في ربوعه، والانتقال إلى المعالجات المجدية لهذه الأزمات".

وأعرب الآباء في بيان "عن استنكارهم الشديد للأحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت في منطقة عاليه، وأودت بحياة شخصين، وتسببت بعدد من الجرحى والتوتر السياسي والأمني. وهم إذ يترحمون على الضحايا ويتمنون الشفاء للجرحى، يدعون السلطة لتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عنها، منعا للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع، الأمر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها".

وأضافوا: "مضى نصف العام 2019، ولا يزال اللبنانيون يترقبون بت مشروع الموازنة العامة، بكثير من القلق والإرتياب. إن التحركات الشعبية، المواكبة درس هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، تكشف مجانبة المسؤولين الرسميين وضع الإصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي، بمحاولتهم تكرارا تأمين مداخيل لخزينة الدولة من جيوب اللبنانيين، غير مبالين بغضب البعض منهم".

وحذّر الآباء "من التمادي في التعتيم على محميات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي. فاللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضرائبية، مقدمة للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يتخطى شروط "سيدر" وتوقعاته، إلى قراءة مصير البلاد من خلال المعالجات المطلوبة، لا الإكتفاء بسياسة المماطلة والمسكنات، وسط خطر الإنهيار، وافتقار المواطنين تدريجيا".

"لإجتراح حلول عاجلة"

وأسف الآباء "لعدم اكتراث المعنيين في الدولة لتراجع الخدمات في المؤسسات الاجتماعية، بسبب غياب الدعم المالي الرسمي، الذي دفع البعض منها إلى الإقفال، والبعض الآخر مهدد به. إن المؤسسات الاجتماعية، ولا سيما تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، ينبغي أن تحتل الأولوية في سلم الإهتمام العام. فهي تعين بروح المحبة الاجتماعية منْ يستحيل عليهم رعاية أنفسهم والقيام بمستلزمات معيشتهم، وهي تفعل ذلك مكان الدولة، وتعكس مستوى من الرقي الإنساني يحرص عليه اللبنانيون كمكون لمجتمعهم الحر والحضاري. لذلك يدعو الآباء إلى استنفار الأجهزة والوزارات المعنية، وصولا إلى اجتراح حلول عاجلة لهذه المأساة، بحيث يتأمن المال اللازم للمؤسسات وتسدد حقوق هذه المؤسسات عند استحقاقها لتتمكن من تواصل نشاطها الرسالي الطبيعي، فيما الحالات الاجتماعية تتكاثر".

واضافوا: "أمام الإضطراب الغالب على قطاعات الإنتاج والتربية والتعليم والاستشفاء، يهم الآباء التأكيد على ضرورة نشوء تعاون مثمر بين هذه القطاعات والدولة، في ظروف محلية وإقليمية ضاغطة على لبنان في اقتصاده وأهله. إن هذا التعاون ممكن وواجب، ويتطلب تفهما للأوضاع العامة، وتحاورا يفضي إلى تسويات معقولة ترضي الجانبين، بدلا من تفاقم التدهور، الذي لن يؤدي إلا إلى خسائر تطال الجميع".

وتابع الآباء "مجريات مؤتمر المنامة، وما تكشف خلاله حتى الآن مما يسمى "صفقة القرن". ومن دون دخول في التفاصيل، يشدد الآباء على أن القضية الفلسطينية، لا يمكن أن تجد حلا مستداما ومقبولا لها، خارج إطار العدالة وضمان حقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليا. وذلك من خلال إنشاء دولة خاصة بهم وتطبيق القرارات الدولية التي تعطيهم حق العودة إلى بلادهم. وهم يسألون الله أن ينير عقول المسؤولين عن مصائر الشعوب في المنطقة والعالم، كي يحسنوا تصويب النظر إلى الصراع الإقليمي، ويعملوا بجرأة على تسويته بروح السلام الحق، والبناء الثابت الراسخ".