شكرا لقرائتكم راهول غاندي يستقيل من رئاسة حزب المؤتمر الهندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 18:44

أعلن رئيس حزب المؤتمر الهندي المعارض راهول غاندي استقالته، متحمّلاً مسؤولية هزيمة حزبه للمرة الثانية توالياً في الانتخابات النيابية أمام حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



وكتب غاندي على "تويتر" أن "المحاسبة ضرورية للتطوّر المستقبلي لحزبنا. ولهذا السبب استقيل من رئاسة (حزب) المؤتمر". ولفت الى أن "إعادة بناء الحزب تستلزم قرارات صعبة، ويجب محاسبة كثيرين على الفشل في (انتخابات) 2019". واتهم "بهاراتيا جاناتا" بمحاولة "تدمير نسيج" الشعب الهندي، متعهداً "حماية" الهند "حتى النهاية".

راهول (49 سنة) الذي كان يأمل بأن يكون رابع شخص من سلالة نهرو-غاندي يشغل منصب رئيس الوزراء، يرأس حزب المؤتمر منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017.

Advertisements

وهيمن الحزب على الحياة السياسية في الهند، منذ استقلالها عام 1948، لكنه شهد انهياراً كبيراً في شعبيته في السنين العشر الماضية.

وكان غاندي أعلن فور هزيمة حزبه في الانتخابات التي نُظمت بين نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين، انه لن يستمر في منصبه رئيساً للحزب، لكن أبرز قادة الحزب أعربوا عن أملهم بتغيير موقفه.

وحاز حزب المؤتمر 52 من 543 مقعداً في البرلمان، في مقابل 303 مقاعد لحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي.