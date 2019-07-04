شكرا لقرائتكم رئيس حزب العمل الإسرائيلي الجديد أمام اختبار الانتخابات التشريعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 16:50

انتُخب عمير بيريتس مساء الثلثاء رئيساً لحزب العمل في إسرائيل، إذ فضل الناخبون لهذا الزعيم السياسي القديم على الجيل الجديد في الحزب.



وقاد بيريتس، الذي شغل سابقاً منصبي وزير الدفاع ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاسرائيلية (هستدروت)، حزب العمل بين عامي 2005 و2007.

وفاز بيريتس برئاسة حزب العمل بـ47 في المئة من الأصوات، مقابل 27 في المئة للنائبة ستاف شافير (34 عاماً) المنخرطة في النضال ضد عدم المساواة الاجتماعية في اسرائيل، وفق أرقام نشرت في بيان الحزب.

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وأول مهمات بيريتس ستكون محاولة تحسين نتائج حزب العمل في الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وسيطر حزب العمل على الساحة السياسية الإسرائيلية في العقود التي أعقبت تأسيس الدولة العبرية في 1948. لكنه حاول جاهداً في السنوات الأخيرة الحفاظ على وجوده في البرلمان، وحصل في انتخابات نيسان (ابريل) الماضي، على ستة مقاعد فقط من اصل 120 مقعدا.

وعقب فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحلفائه اليمينيين والمتدينين بالغالبية في الانتخابات الأخيرة، فشل الأخير في نهاية المطاف في تشكيل ائتلاف حكومي، واختار التوجه إلى إجراء انتخابات جديدة، وافق البرلمان الإسرائيلي على تنظيمها في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلن الرئيس السابق لحزب العمل آفي غاباي الشهر الماضي، تخليه عن منصبه بعد النتيجة المخيبة للآمال التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية، مؤكداً عدم رغبته في خوض الانتخابات الجديدة. واضاف أنه سيأخذ استراحة من العمل السياسي.