شكرا لقرائتكم روسيا تتكتّم على أسباب مقتل 14 بحاراً في غواصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 16:35

أعلن الكرملين أنه "لن يعلن" معلومات مفصلة متعلّقة بحريق أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للبحوث تابعة للجيش الروسي، مشيراً إلى أنها تُعتبر من "أسرار الدولة".



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "هذه المعلومة لا يمكن نشرها للرأي العام، وتندرج في فئة أسرار الدولة"، معتبراً أن هذا القرار "طبيعي جداً". وأضاف: "مع ذلك، تملك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية المعلومات الكاملة" عن الحادث.

وتفيد الرواية الرسمية بمقتل 14 بحاراً، بينهم 7 ضباط من الصف الأول، مساء الاثنين نتيجة تسمّمهم بدخان منبعث من حريق غامض شبّ في الغواصة المعدّة لبحوث البيئة البحرية والمياه العميقة.

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ولم يقدّم الجيش الروسي تفاصيل عن الحادث، فيما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين أن الغواصة المنكوبة "غير عادية". وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالتوجّه إلى ميناء سيفيرومورسك العسكري المغلق في القطب الشمالي، لـ "كشف ملابسات المأساة".

وأوردت وسائل إعلام روسية أن الغواصة يمكن أن تكون الغواصة النووية "أي أس-12" المسماة "لوشاريك"، وتُعتبر جهازاً سرياً غير عسكري مخصص للبحوث والعمليات الخاصة في الأعماق.

وشهدت روسيا عام 2000 غرق الغواصة "كورسك" في بحر بارنتس، ما أسفر عن مقتل 118 بحاراً.