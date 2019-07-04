شكرا لقرائتكم العراق: مقتل 4 ارهابيين في حملة امنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 16:34

اعلن العراق اليوم الاربعاء، ان اجهزته الامنية قتلت 8 ارهابيين من عناصر تنظيم "داعش"، خلال حملات امنية لملاحقة فلول التنظيم.



واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاربعاء، مقتل 4 إرهابيين في قضاء تلعفر في الموصل. وذكرت أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى شنت عملية استخبارية نفذت وفق معلومات دقيقة على أوكار داعش في منطقة جبلة الخان التابعة لقضاء تلعفر في الموصل". واشار الى ان "عملية الدهم اسفرت عن مقتل 4 ارهابيين".

الى ذلك، بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الأربعاء، مع وكيل جهاز الأمن الوطني الفريق حميد فليح رشيد، في أهمية تطوير القدرات اللوجستية والإستخباراتية للأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات.

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وذكر بيان نشرته وكالة الانباء العراقية أن "الحداد استقبل في مكتبه ببغداد وكيل جهاز الأمن الوطني الفريق حميد فليح رشيد، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة تطورات الأوضاع والمستجدات الأمنية على الساحة، وإستمرار جهود القوات العسكرية والأمنية في تأمين وحماية جميع المناطق".

وأشاد الحداد، وفق البيان "بالجهود المتميزة والحساسة والغير مرئية لرجال جهاز الأمن الوطني وما يقدموه من عمل دؤوب ومتواصل في سبيل حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، ومانشهده من إستقرار وأمن في المجتمع وممارسة المواطنين لحياتهم الطبيعية جاءت بفضل شجاعة وتضحيات جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية"، مشيراً الى "أهمية تطوير القدرات اللوجستية والاستخباراتية للأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات، والتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين القوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي لتنظيف ماتبقى من المناطق والقضاء على الخلايا النائمة للعصابات الإرهابية، ومجلس النواب يدعم ويساند كل الجهود المبذولة للوزارات والمؤسسات الأمنية من خلال التشريعات والقوانين".

من جانبه، اكد الفريق فليح رشيد، "مواصلة التنسيق مع قوات البيشمركة والجهات المعنية والحشد الشعبي لتأمين وحماية المناطق وبعض الطرق الرئيسة التي شهدت أعمال إرهابية، ومسؤوليتنا كبيرة ونحن ماضون في العمل ومواجهة التحديات الأمنية".