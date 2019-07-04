شكرا لقرائتكم تونس: العقل المدبر لاعتداءات ارهابية يفجر نفسه أثناء ملاحقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 16:33

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الأربعاء) أن الارهابي الذي فجر نفسه ليل أمس الثلثاء في "حي الانطلاقة" في العاصمة هو "العقل المدبر" للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن يوم الخميس الماضي واسفرا عن مقتل عنصر أمني.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لـ"فرانس برس" اليوم (الأربعاء): "الارهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس الماضي، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير".

وليل الثلثاء-الأربعاء، أعلنت الداخلية القضاء على "الارهابي قيد البحث أيمن السميري، وعمد الى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف أثناء إطلاق النار عليه في منطقة حي الانطلاقة في العاصمة".

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وأوضح الزعق أن الأبحاث والتحقيقات في هجومي الأسبوع الماضي "مكنتنا من تحديد هذا العنصر (23 سنة) الذي يقطن منطقة حي ابن خلدون قرب المكان الذي فجر فيه نفسه". وأضاف: "حددنا مكانه وقمنا بمحاصرته في حي الانطلاقة ولحسن الحظ أنه فجر نفسه بعيداً عن المدنيين". وأكد الناطق الرسمي أن "السميري كان يخطط للقيام بعملية ارهابية تستهدف أمنيين".

وقال أحد شهود العيان ويدعى ابراهيم الماجري لـ"فرانس برس": "لمحته يركض محاولاً الهروب من رجال الأمن وفي لحظة فجر نفسه". وأكّدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية.

وكانت الداخلية أصدرت بياناً يوم الاثنين الماضي طلبت فيه الإبلاغ عن مطلوب "إرهابي" يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري. وهزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس يوم الخميس الماضي أسفرا عن مقتل عنصر أمن وإصابة 8 أشخاص بجروح.

وأكد الزعق تحديد هوية منفذي العمليتين كما تم توقيف العديد من مشتبه فيهم والأبحاث لا تزال جارية. وتبنّى تنظيم "داعش" التفجيرين الانتحاريين، بحسب ما أفاد مركز "سايت" الأميركي المتخصّص برصد المواقع المتطرفة نقلاً عن "وكالة أعماق" الناطقة بلسان التنظيم الارهابي.