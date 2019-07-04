مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين إثر تفجير انتحاري في مدينة السويداء السورية

وكشف المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك" عن أن التفجير تم بواسطة دراجة نارية مفخخة يقودها انتحاريان.

وبيّن المصدر أنه "تم نقل جثامين ثلاثة شهداء مدنيين إلى مشفى السويداء الوطني"، مشيرا إلى وجود أشلاء يرجح أنه تعود للانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما.

ووقع تفجير إرهابي، مساء اليوم الأربعاء، على طريق قنوات بمدينة السويداء وأدى إلى وقوع عدد من المدنيين قتلى ومصابين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الانفجار وقع بواسطة دراجة نارية مفخخة أمام كنيسة الروم الأرثوذكس على طريق القنوات.

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وأفاد مصدر طبي في السويداء لوكالة "سبوتنيك" بسقوط 3 ضحايا مدنيين جراء الانفجار الذي وقع أمام كنسية الروم الملكيين الأرثوذكس على طريق (قنوات) بمدينة السويداء.

وأشار المصدر إلى أن الطواقم الطبية في المشفى الوطني بالسويداء تقدم الإسعافات اللازمة لعدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وحالات بعضهم خطيرة.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن الطريق الذي وقع فيه الانفجار يعج بالمارة من المدنيين، ويعتبر مركزا للمطاعم والمحال التجارية والمتنزهات وفيه فندق العامر الذي وقع الانفجار بقربه.