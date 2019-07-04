رئيس الأركان الإماراتى يبحث مع نظيره المجرى سبل دعم التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في العاصمة المجرية بودابست مع رئيس هيئة أركان الدفاع المجري الفريق فيرينك كوروم، علاقات التعاون بين البلدين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتعزيزها. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تطرق إلى استعراض وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك، إضافة إلى بحث مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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