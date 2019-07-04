شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين جراء قصف عشوائى لمليشيات طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت المليشيات المسلحة فى طرابلس، عصر الأربعاء، عدد من المدنيين فى منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية. وأكد الإعلام الحربى الليبى سقوط عدد من الضحايا جراء القصف العشوائى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى: قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين جراء قصف عشوائى لمليشيات طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.