شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى خط أنابيب نفطى جنوبى الموصل بسبب انفجار 6 عبوات ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء إن حريق اندلع فى خط أنابيب نفط استراتيجي يربط بين كركوك وميناء جيهان التركي بعد انفجار 6 عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل. وتمكن رجال الإطفاء العراقيون من إخماد الحريق.

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