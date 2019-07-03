السودان.. استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير

الخرطوم/ الخليج 365

استأنف المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مفاوضاتهما المباشرة، مساء الأربعاء، بشأن المرحلة الانتقالية، بحسب الوكالة الرسمية (سونا).

وتلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى.

// يتبع



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