وزيرا دفاع سلطنة عمان وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

مسقط / الخليج 365

بحث وزير الدفاع العماني بدر بن سعيد البوسعيدي، ونظيرته البريطانية بيني مورذنت، مساء الأربعاء، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وبحث الجانبان "علاقات التعاون العسكري بين السلطنة والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق اللقاء إلى "آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين العام الجاري، والتي تؤطر علاقات الدفاع بين السلطنة والمملكة المتحدة"، حسب المصدر ذاته.

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في مايو/أيار الماضي، وقع السلطان العماني قابوس بن سعيد، على مرسوم بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة وبريطانيا، التي وقعت في فبراير/ شباط 2019.

واعتبرت بريطانيا، في بيان لها آنذاك، أن الاتفاقية "دلالة على التزامها بأمن منطقة الخليج لسنوات عديدة قادمة".

وتقوم هذه الاتفاقية، وفق البيان ذاته، على استخدام مرافق في مسقط، لسنوات طويلة، مقابل التزام بريطاني بأمن الخليج، وإنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني، في أنحاء المنطقة لمدة 10 سنوات.

وبعد توقف دام 17 عاما، أجرت سلطنة عُمان أكبر مناورة عسكرية في تاريخها مع بريطانيا، استمرت نحو شهر في أكتوبر/ تشرين أول 2018، إذ جرت آخر تدريبات عسكرية بين البلدين في عام 2001.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.