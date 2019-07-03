إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب طفلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن مواجهات مع جيش الإسرائيلي اندلعت في أبو ديس، ما أدى إلى إصابة طفلين بالرصاص الحي، أحدهما بالفخذ (15 عاما)، والثاني بالقدم (14 عاما)، بجانب إصابة عشرات بالغاز المسيل للدموع، نقلوا جميعا للمستشفى.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد القدس مواجهات في عدة مناطق، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا في قرية العيساوية، قرب المدينة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.