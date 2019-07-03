قائد أمني عراقي يهدد بتوقيف الصحفيين حال تغطيتهم مظاهرات البصرة

العراق/علي جواد/الخليج 365-

هدد قائد عمليات البصرة جنوبي العراق (تتبع الجيش) الفريق الركن قاسم نزال بتوقيف الصحفيين والإعلاميين في حال تغطيتهم للتظاهرات غير المرخصة في المحافظة.

وقال نزال، في تصريح لعدد من الصحفيين اليوم، إن "من يرغب بتنظيم تظاهرة في البصرة عليه تقديم طلب رسمي الى اللجنة الأمنية العليا لدراسته، من ثم يتم تحديد موعد لتنظيم التظاهرة ومكان التظاهرة، حتى تتمكن قوات الأمن من حماية المتظاهرين".

واضاف أنه "في حال تنظيم تظاهرة غير مرخصة سنتخذ الإجراءات القانونية، حتى أن الصحفيين الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة سيتم توقيفهم".

ويعتزم صحفيو وناشطو محافظة البصرة تنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى مجلس المحافظة، الخميس، احتجاجًا على تهديديهم بالتوقيف.

وقال الناشط المدني مناف رشيد، للأناضول، إن "تصريحات قائد عمليات البصرة ضد الصحفيين انتهاك واضح للدستور الذي كفل حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، ولا يحق له أن يدلي بتصريح يهدد الحريات الصحفية".

وأوضح مناف "يعتزم المئات من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الاحتجاج والاعتصام، غدا الخميس، أمام مبنى مجلس المحافظة ضد تصريحات قائد عمليات البصرة".

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وأشار إلى أن "الصحفيين يطالبون قائد العمليات بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته".

من جانبها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين (مؤسسة غير رسمية تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين)، الأربعاء، تصريحات قائد عمليات البصرة ووصفتها بأنها "خرق لمواثيق العمل الصحفي".

وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "على قيادة عمليات البصرة إعادة النظر بموقفها بشأن منع الصحفيين من تغطية التظاهرات، والعمل على احترام العمل الصحفي".

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع منذ 9 يوليو/ تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

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