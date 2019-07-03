جمعية تركية تنظم فعاليات ترفيهية لأطفال عفرين واعزاز بسوريا

اعزاز/ عمر كوباران/ الخليج 365

نظمت جمعية "غايرت" الخيرية التركية، فعاليات للأطفال في المناطق التي حررتها عمليتا "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، العسكريتان التركيتان، من الإرهابيين، شمالي سوريا.

وبالتعاون مع منتدى المساعدة الإنسانية والبحث والإنقاذ (TEİAŞ)، وبالتنسيق مع ولاية كيليس التركية، نظمت الجمعية فعاليات ترفيهية للأطفال في عفرين واعزاز بسوريا، الأربعاء.

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وتضمنت الفعاليات العديد من الألعاب، وفقرات المهرج، ومسرح خيال الظل، ووزع المتطوعون الأتراك هدايا على الأطفال المشاركين.

وتخطط الجميعة لتنظيم فعاليات مماثلة في مدينتي جرابلس والباب، شمالي سوريا.



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