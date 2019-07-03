الرئيس الجزائري المؤقت يدعو القوى الفاعلة للانخراط في حوار حول الانتخابات الرئاسية

الجزائر — سبوتنيك. وقال ابن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال، مساء اليوم الأربعاء: "عمليات تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد وتبديد الأموال العامة… الدولة مصممة على تنفيذ مسار تطهير أجهزتها بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية".

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وأضاف ابن صالح: "من الضروري بذل كافة الجهود لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية لاسيما الحق في التعبير والتظاهر في ظل احترام القانون".

وشدد ابن صالح: "يجب في هذه المرحلة الحاسمة بناء التوافقات الضرورية المساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي الشروط الموضوعية بحياد وشفافية"، متابعا: "الرئيس المنتخب هو الوحيد الذي سيتمتع بالشرعية والصلاحيات لتلبية مطالب التغيير الشعبية".

ودعا الرئيس الجزائري المؤقت جميع "القوى الفاعلة للانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزم الدول إطلاقه لمناقشة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية".