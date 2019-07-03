تفجير إرهابي في مدينة السويداء جنوبي سوريا وأنباء عن قتلى ومصابين

وأفاد مصدر طبي في السويداء لوكالة "سبوتنيك" بسقوط 5 ضحايا مدنيين جراء الانفجار الذي وقع أمام كنسية الروم الملكيين الأرثوذكس على طريق (قنوات) بمدينة السويداء.

وأشار المصدر إلى أن الطواقم الطبية في المشفى الوطني بالسويداء تقدم الإسعافات اللازمة لعدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وحالات بعضهم خطيرة.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن الطريق الذي وقع فيه الانفجار يعج بالمارة من المدنيين، ويعتبر مركزا للمطاعم والمحال التجارية والمتنزهات وفيه فندق العامر الذي وقع الانفجار بقربه.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير تم بدراجة نارية مفخخة يقودها انتحاري.