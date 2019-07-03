دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الصين تنصّب تطبيقات تجسس على هواتف السياح

كشف تحقيق صحفي موسّع أن سلطات حرس الحدود الصينية قامت بتنصيب تطبيقات تجسس في هواتف أندرويد للسياح الذين يزورون البلاد من منطقة شينجيانغ التي يعيش فيها المسلمون.

وأجرت صحف الغارديان و نيويورك تايمز و موقع Motherboard التحقيق الذي أكد أن موظفي حرس الحدود يطلبون من الزوار تسليم هواتفهم ورموز الدخول إن وجدت قبل الدخول إلى البلاد.

وأضاف التحقيق أن الموظفين يأخذون الهواتف ويقومون بفتحها وتصفحها وإجراء مسح شامل فيها لجمع البيانات منها وذلك عن طريق تطبيق تجسس خاص. ولو كان الهاتف آيفون فإنه يتم توصيله بجهاز خاص لإجراء مسح لمحتوى الهاتف.

التطبيق المستخدم يدعى BXAQ أو Fēng cǎi ويمكنه جمع لائحة جهات الاتصال، الرسائل النصية، سجل المكالمات، مدخلات التقويم، التطبيقات الموجودة على الهاتف، اسماء المستخدم في بعض التطبيقات. ويقوم بعدها برفع كل تلك البيانات التي تم جمعها إلى مخدم خاص.

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كما يبحث التطبيق عن ملفات معينة حيث لديه قائمة بـ 73 ألف ملف من بينها ملفات تحوي بيانات تخص التنظيمات الإرهابية مثل داعش وآيات مختلفة من القرآن الكريم وحتى منشورات الدالاي لاما وموسيقى فرقة يابانية تدعى Unholy Grave.

وبعد الانتهاء من إجراء المسح ورفع البيانات المكتشفة يتم حذف التطبيق من جهاز المستخدم، لكن في بعض الحالات نسى موظفي حرس الحدود حذف التطبيق في أجهزة بعض الزوار وهو ما أدى لاكتشاف التطبيق.

وفقاً للسلطات الصينية، يزور حوالي 100 مليون شخص منطقة شينجيانغ كل عام بين سياح محليين وأجانب.

ويُعتبر معبر إركشتام الأبرز على الحدود الصينية الغربية ويستخدمه التجار والسياح، و يتم استهداف المسافرون عندما يحاولون دخول المنطقة من دولة قرغيزستان المجاورة.

التدوينة الصين تنصّب تطبيقات تجسس على هواتف السياح ظهرت أولاً على عالم التقنية.