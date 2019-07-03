دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تؤكد أن الأوامر الصوتية للمساعد أليكسا لا تحذف تلقائياً

المساعدات الصوتية أجهزة مفيدة للغاية لو أحسنت استخدامها، لكنها دائماً محفوفة بمخاطر الخصوصية، وهذا يتطلب الشفافية من الشركات المصنّعة لها مثل أمازون التي تقول أن أوامرك الصوتية للمساعد أليكسا تبقى للأبد ما لم تحذفها بنفسك.

تستفيد الشركات من وجود أوامرك الصوتية لديها، فهي تتعلق من نبرة صوتك وطريقة لفظك للكلمات من أجل تحسين مستوى تعلم الآلة لديها، لذا من مصلحتها إبقاء تلك الأوامر الصوتية للأبد وعدم حذفها تلقائياً دورياً، لكنها بنفس الوقت تتيح لك المجال للحفاظ على خصوصيتك وحذفها يدوياً.

يأتي تأكيد أمازون هذا جواباً على طلب أرسله السيناتور الديمقراطي Chris Coons إلى الشركة طالباً منها معلومات حول ممارسات الخصوصية وأمن البيانات التي تتعامل بها أجهزة المساعد الصوتي أليكسا.

يذكر أن بلومبيرغ كشفت في ابريل الماضي عن أن آلاف موظفي أمازون يستمعون إلى تسجيلات صوتية التقطتها أجهزة Echo وذلك من أجل تحويلها إلى نصوص مكتوبة لتدريب المساعد الرقمي وبالتالي تحسين جودة عمل المساعد واستجابته للأوامر.

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واعترفت أمازون بشكل أو بآخر بما تفعله عندما قالت أنها طبقت العديد من الإجراءات لضمان عدم بقاء النصوص المفرغة عن التسجيلات في أية أنظمة تخزين تخص أليكسا.

والآن يطرأ سؤال جديد، ماذا لو احتفظت أمازون بنسخة احتياطية من الأوامر الصوتيـة سراً حتى بعد أن حذف المستخدم يدوياً أوامره الصوتية؟

التدوينة أمازون تؤكد أن الأوامر الصوتية للمساعد أليكسا لا تحذف تلقائياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.