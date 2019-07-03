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الرئيس الجزائرى يطلق مبادرة جديدة تتضمن تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الأربعاء، عن مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

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وقال بن صالح - في خطاب متلفز للشعب الجزائري مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي - إن المبادرة تتضمن دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى حوار شامل وتشكيل هيئة مستقلة لها كافة الصلاحيات للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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