شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يطلق مبادرة جديدة تتضمن تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الأربعاء، عن مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وقال بن صالح - في خطاب متلفز للشعب الجزائري مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي - إن المبادرة تتضمن دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى حوار شامل وتشكيل هيئة مستقلة لها كافة الصلاحيات للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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