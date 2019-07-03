شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: انفجار دراجة نارية مفخخة فى السويداء وسقوط 4 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن انفجار دراجة نارية مفخخة فى شارع القنوات بالسويداء. Advertisements ووفقا لمراسل الوكالة، فسقط 4 شهداء وإصابة عدد من المواطنين بجروح فى التفجير.

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