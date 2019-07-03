شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مسئول أممى جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ، اليوم الأربعاء ، محادثات مع رئيس فرع الوقاية من الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسعود كريمي بور، تناولت البحث في شئون وجهود مكافحة الإرهاب.

Advertisements

وتنفذ الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان ، بين الحين والآخر "عمليات وضربات استباقية" ضد الخلايا الإرهابية التي يجري اكتشافها، كما يتم إحالة المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم، وسط تأكيدات من المسئولين أن المجتمع اللبناني يلفظ الإرهاب ولا يوفر له بيئة حاضنة.

وتلقى لبنان، خاصة القوات المسلحة ، دعما دوليا كبيرا لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية، لمساعدته على ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، لمنع امتداد خطر التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، على نحو مكن الجيش من تحقيق انتصارات نوعية ضد الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش خلال العملية العسكرية (فجر الجرود) التي تم تنفيذها في أغسطس 2017 .