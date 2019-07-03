برعاية بري.. الحريري وجنبلاط يستكملان المصالحة على مأدبة عشاء

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

عقد كل من رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، "لقاء مصالحة"، مساء الأربعاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء (الرسمية)، أن اللقاء عُقد في مقر رئاسة مجلس النواب، في العاصمة بيروت، برعاية رئيس المجلس نبيه بري.

واستُكمل اللقاء على مأدبة عشاء، أقامها بري بمناسبة المصالحة.

وكان الحريري وجنبلاط من أبرز مكونات قوى "14 آذار" اللبنانية، المناوئة للمحور السوري والإيراني.

واندلع خلاف شديد بينهما، إثر توجيه جنبلاط انتقادات شديدة لتشكيلة حكومة الحريري الحالية، التي نالت ثقة مجلس النواب، في فبراير/ شباط الماضي.

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وأغضبت تلك التشكيلة جنبلاط لأسباب عديدة، أبرزها توزير صالح الغريب، القريب من خصمه داخل الطائفة الدرزية، طلال أرسلان.

كما انتقد جنبلاط موازنة لبنان التقشفية لعام 2019، معتبرًا أنها "ولدت ميتة".

وتجدد التوتر إثر مقتل اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين، صالح الغريب، الأحد، خلال اشتباك بين موكبه ومسلحين في بلدة قبرشمون بمنطقة "عاليه" جنوب شرق بيروت.

وينتمي الوزير "الغريب"، إلى "الحزب الديمقراطي"، بينما ينتمي المسلحون الآخرون إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وكلا الحزبان يمثلان الطائفة الدرزية في لبنان.

واجتمع الحريري وجنبلاط، في لقاء قصير الثلاثاء، خلال زيارة الحريري دار الطائفة الدرزية في منطقة فردان بالعاصمة، لتقديم التعازي في وفاة الشيخ علي زين الدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.