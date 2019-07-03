العراق.. عبوات ناسفة تستهدف خط استراتيجي للنفط جنوب للموصل‎

نينوى(العراق)/ أحمد قاسم/الخليج 365

تعرض الخط الاستراتيجي الناقل للنفط جنوب مدينة الموصل العراقية (شمال)، إلى أضرار "بسيطة" جراء انفجار عبوات ناسفة، نظرا لأنه متوقف عن العمل، وفق مصدر أمني.

وقال النقيب سعد عاصم الضابط في شرطة محافظة نينوى(مركزها الموصل) في حديث للأناضول، إن "6 عبوات ناسفة انفجرت بالتعاقب استهدفت الخط الاستراتيجي الناقل للنفط عبر كركوك ونينوى نحو ميناء جيهان التركي، في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة ( 70 كم جنوب الموصل)".

وأضاف أن "أضرارًا بسيطة لحقت بالخط، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع جراء التفجيرات".

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وبين أن الخط "متوقف عن العمل منذ سنوات بقرار من الحكومة العراقية بسبب هجمات مشابهة في السنوات الماضية، إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموصل في حزيران (يونيو) ٢٠١٤، قبل طرده منها أواخر 2017".

وحتى الساعة 17 تغ، لم يصدر بيان رسمي من السلطات العراقية بخصوص الواقعة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.