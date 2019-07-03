وزيرا دفاع مصر والأردن يبحثان التعاون العسكري والأمني

القاهرة / الخليج 365

بحث وزير الدفاع المصري محمد زكي، ونظيره الأردني عمر أحمد الرزاز، الأربعاء، تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، لدعم استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الرزاز، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني للقاهرة (غير محددة المدة)، وفق بيان للجيش المصري.

وتناول اللقاء "سبل تنمية علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة في مصر والأردن".

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وأعرب زكي، عن تطلع مصر أن "تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية، بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة".

من جهته أشاد الرزاز، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وفق البيان ذاته.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة خطة سلام تحت مسمى "صفقة القرن"، في "ورشة المنامة" الأسبوع الماضي، تضمنت في جزء منها تخصيص استثمارات (منح وقروض مدعومة)، بقيمة 22 مليار دولار في الدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، وهي الأردن ومصر ولبنان.

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