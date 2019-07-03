توقعات #الطقس الخميس.. #سحب_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مناطق «الشرقية، الرياض، والقصيم» تتأثر باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتمتد إلى منطقة نجران، وكذلك منطقة المدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الطائف.

Advertisements

وأوضحت أن هناك توقعات بارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة .

وحول حركة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.