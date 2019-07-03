صحيفة الخليج الالكترونية كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق. وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وقوف مركبة في وسط الطريق يسفر عن تصادم ٣ مركبات وتسجيل إصابات بـ #جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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