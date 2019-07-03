شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انتشال جثة مقيم من مستنقع مائي في المخواة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالمخواة انتشال جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي “الأحسبة” بمحافظة المخواة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية شاركت فرق الدفاع المدني للحادث حيث تم انتشال الجثة من خلال الغواصين. Advertisements

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