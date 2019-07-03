"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية

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ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن الطائرة ونوعها، وما إذا كانت مأهولة أو من دون طيار، ولا عن كيفية إسقاطها.
وأعلنت "أنصار الله"، في 26 أيار/مايو الماضي، إسقاط طائرة مماثلة للتحالف في ذات المنطقة.
في سياق آخر، شنت "أنصار الله" قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعات لقوات يمنية شرق جبل الدود، حسب "المسيرة".
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف الصاروخي المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.
كما تسبب القصف الصاروخي والهجمات بطائرات بدون طيار من قبل المسلحين الحوثيين، للمناطق الحدودية السعودية، بمقتل وإصابة العديد من المواطنين والمقيمين.
ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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